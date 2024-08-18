Российские вертолеты ударили по живой силе ВСУ в Курской области

Российские военные на вертолетах Ми-28НМ нанесли ракетный удар по живой силе и бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ, передают «Известия».
В ведомстве рассказали, что по противнику в приграничной зоне региона были выпущены ракеты С-8. После удара экипаж вертолета выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.
Ранее стало известно, что военные группировки «Запад» за сутки овладели 40 опорными пунктами украинской армии. Кроме того, были уничтожены 11 минометных расчетов ВСУ.
Утром 6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ.