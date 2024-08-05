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09:15, 5 августа 2024Россия

Минобороны заявило об уничтожении пункта дислокации ВСУ с 80 иностранными наемниками

МО: ВС Росссии уничтожили пункт дислокации с 80 иностранными наемниками

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили украинский пункт дислокации, где находились 80 иностранных наемников. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма, его цитирует ТАСС.

Удар по цели наносился оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М». Пункт дислокации наемников находился в районе Бакалеи, уточнили в министерстве обороны.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что большинство наемников, участвующих в украинском конфликте, приехали из бывших советских республик и стран Варшавского договора. По его словам, иностранные военные боятся появляться группами, так как понимают, что их считают захватчиками. В городах они расселяются по съемным квартирам, одеваются в гражданское и стараются не привлекать внимания.

Из-за условий службы, по словам бывшего подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова, иностранные наемники стали массово покидать ВСУ. Иностранные военные, согласно его данным, жалуются, что их отправляют в «мясорубки» и бесполезные атаки.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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