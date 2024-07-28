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03:25, 28 июля 2024Бывший СССР

Иностранные наемники стали массово покидать ВСУ

Экс-офицер СБУ Прозоров: иностранные наемники покидают ВСУ из-за условий службы

Фото: Alina Smutko / Reuters

Иностранные наемники стали массово покидать Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за условий службы. Об этом рассказал бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров в беседе с РИА Новости.

Он сообщил, что иностранные военные жалуются, что их отправляют в «мясорубки» и бесполезные атаки. Кроме того, они также недовольны глупостью командиров, подлостью и предательством, добавил собеседник агентства.

По его словам, сейчас в сети появляются видеозаписи, на которых наемники, сбежавшие на родину после нескольких месяцев службы, рассказывают про «ад и кошмар» в ВСУ. Прозоров отметил, что они, в отличие от украинских солдат, заключают первый контракт всего на полгода и вправе разорвать его, когда захотят.

«Я думаю, основные сливки (желающих — прим. "Ленты.ру") уже были собраны в 2022-2023 году. Сейчас, если едут, то реально вот из нищих стран просто заработать деньги и быстренько сбежать, пока русская артиллерия или авиация не "обнулила"», — поделился он.

Ранее Прозоров сообщил, что за 2,5 года украинского конфликта через службу в ВСУ прошло около 15 тысяч иностранных наемников. При этом, уточнил он, трети из них уже нет в живых.

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      Марина Совина
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