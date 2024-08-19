Главком ВСУ доложил Зеленскому о ситуации на покровском направлении

Главком ВСУ Сырский доложил Зеленскому о ситуации на покровском направлении

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский доложил президенту страны Владимиру Зеленскому о ситуации на покровском направлении. Об этом украинский лидер написал в Telegram-канале.

«Прежде всего фронтовая ситуация и наши меры контроля над ней. Продолжаются тяжелые бои на покровском направлении, защита Торецка», — написал Зеленский.

Помимо этого, он упомянул разработку и производство отечественных ракетных систем, аспекты которых обсуждались с Сырским.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак предпринимает попытки выставить президента Украины не совсем адекватным человеком. По мнению депутата, всем навязывается впечатление, что президент склонен принимать опрометчивые и не всегда разумные решения.