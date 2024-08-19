В Киеве заявили о плане Ермака в отношении Зеленского

Депутат Рады Дубинский: Ермак пытается выставить Зеленского неадекватным

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак предпринимает попытки выставить президента Украины не совсем адекватным человеком. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«Анализируя информационную активность, которую Ермак развернул вокруг вопросов, касающихся решений Зеленского, я делаю неприятный для него вывод. Андрей Борисович, с помощью управляемого им информационного пространства пытается выставить Зеленского не совсем адекватным», — отметил Дубинский.

По мнению депутата, всем навязывается впечатление, что президент склонен принимать опрометчивые и не всегда разумные решения. У общественности хотят создать впечатление, что держать Владимира Зеленского в рамках может лишь Ермак, резюмировал Дубинский.

Ранее издание The Economist написало, что Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженными силами республики Александр Сырский не сошлись в стратегиях атаки на Курскую область. Как указали журналисты, главком фокусируется на расширении флангов в приграничье российского региона для создания там оборонительных линий.

Накануне в видеообращении Владимир Зеленский попросил США, Францию и Великобританию ускорить поставки оружия Киеву. Он уточнил, что есть необходимость в более быстрой доставке грузов от партнеров.