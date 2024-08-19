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07:20, 19 августа 2024Бывший СССР

В Киеве заявили о плане Ермака в отношении Зеленского

Депутат Рады Дубинский: Ермак пытается выставить Зеленского неадекватным
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак предпринимает попытки выставить президента Украины не совсем адекватным человеком. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«Анализируя информационную активность, которую Ермак развернул вокруг вопросов, касающихся решений Зеленского, я делаю неприятный для него вывод. Андрей Борисович, с помощью управляемого им информационного пространства пытается выставить Зеленского не совсем адекватным», — отметил Дубинский.

По мнению депутата, всем навязывается впечатление, что президент склонен принимать опрометчивые и не всегда разумные решения. У общественности хотят создать впечатление, что держать Владимира Зеленского в рамках может лишь Ермак, резюмировал Дубинский.

Ранее издание The Economist написало, что Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженными силами республики Александр Сырский не сошлись в стратегиях атаки на Курскую область. Как указали журналисты, главком фокусируется на расширении флангов в приграничье российского региона для создания там оборонительных линий.

Накануне в видеообращении Владимир Зеленский попросил США, Францию и Великобританию ускорить поставки оружия Киеву. Он уточнил, что есть необходимость в более быстрой доставке грузов от партнеров.

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      Марина Совина
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