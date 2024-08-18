Зеленский попросил Запад ускорить поставки вооружения

Зеленский попросил США, Францию и Великобританию ускорить поставки оружия

Президент Украины Владимир Зеленский попросил США, Францию и Великобританию ускорить поставки оружия Киеву. Обращение к Западу украинский лидер опубликовал в своем Telegram-канале.

«Есть необходимость в более быстрой доставке грузов от наших партнеров. Мы настоятельно просим об этом. На войне нет отпусков. Нужны решения, как и своевременная логистика для объявленных пакетов помощи», — написал Зеленский.

Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) сообщила, что Германия ограничит военную помощь Украине из-за нехватки средств. По ее данным, Линднер уже проинформировал об этом министра обороны Бориса Писториуса. Уточняется, что уже одобренная поддержка будет поставляться, но дополнительные заявки от Минобороны не будут подтверждаться по требованию канцлера Олафа Шольца.