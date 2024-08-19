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23:29, 19 августа 2024Интернет и СМИ

В Германии назвали ситуацию для ВСУ в Донбассе катастрофической

Аналитик Bild Репке назвал ситуацию в Донбассе для ВСУ катастрофической

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке в соцсети X назвал ситуацию для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе катастрофической.

Журналист из Германии указал на продвижение российских военных на покровском и торецком направлениях и напомнил о том, что Киев распорядился эвакуировать город Покровск с 65 тысячами жителей в течение двух недель.

«Ситуация на Донбассе катастрофическая. В этой ситуации я по-прежнему считаю крайне рискованным отправлять 5000 лучших солдат в соседнюю страну вместо проведения контрнаступления там», — считает Репке.

Ранее пресс-офицер 14-й бригады Национальной гвардии Украины «Красная Калина» подполковник Николай Коваль заявил, что ВСУ не фиксируют отвод российских войск с покровского направления после вторжения в Курскую область.

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      Марина Совина
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