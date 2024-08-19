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13:12, 19 августа 2024Бывший СССР

В ВСУ заявили об отсутствии отвода российских войск с покровского направления

Пресс-офицер ВСУ Коваль: Россия не отвела войска с покровского направления

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не фиксируют отвод российских войск с покровского направления после вторжения в Курскую область. Об этом заявил пресс-офицер 14-й бригады Национальной гвардии Украины «Красная Калина» подполковник Николай Коваль, передает «РБК-Украина».

«Они не собираются отсюда, с этого направления забирать и перебрасывать свои войска. Покровское направление продолжает быть самым горячим из-за того, что живая сила противника постоянно проводит штурмы», — сообщил он.

При этом Коваль назвал маловероятным, что целью нападения ВСУ на Курскую область было отвлечение внимания российских войск с покровского направления.

Ранее украинский военный Станислав Бунятов заявил, что российские военные продвигаются на покровском и торецком направлениях в Донецкой народной республике (ДНР) из-за многочисленных ошибок командования украинской армии. По его словам, командиры батальонов ВСУ не передают действительную обстановку даже смежным подразделениям, чтобы потом снять с себя ответственность.

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      Александр Курбатов
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