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11:05, 19 августа 2024Бывший СССР

На Украине объяснили продвижение российских военных на покровском и торецком направлениях

Украинский военный Бунятов: ВС России продвигаются в ДНР из-за ошибок ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные продвигаются на покровском и торецком направлениях в Донецкой народной республике (ДНР) из-за многочисленных ошибок командования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил боец штурмового батальона «Айдар» (запрещенная в России, признанная террористической организация) Станислав Бунятов в Telegram.

По его словам, командиры батальонов ВСУ не передают действительную обстановку даже смежным подразделениям, чтобы потом снять с себя ответственность. Военный также отметил, что между бригадами и батальонами нет четко согласованных планов работы, а их командование не хочет выходить за пределы своей зоны ответственности.

Бунятов подчеркнул, что руководство бригад и батальонов докладывает о контролируемой ситуации главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, который впоследствии передает ложную информацию президенту страны Владимиру Зеленскому.

Ранее серьезное продвижение Вооруженных сил России на покровском и торецком направлениях признал украинский аналитический ресурс Deep State. Кроме того, подтверждается значительное продвижение Российской армии в Нью-Йорке и выход к селу Нелеповка.

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      Александр Курбатов
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