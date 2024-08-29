«Беспринципная страусиная позиция». Россия в ООН обвинила Запад в нежелании замечать атаки ВСУ на ядерные объекты

Полянский: Киев пошел на безрассудство с Курской АЭС из-за позиции Запада

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совбеза международной организации назвал обстрелы Курской атомной электростанции (АЭС) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) верхом безрассудства.

По его словам, атаки и планы Киева захватить ядерный объект на российской территории стали возможные из-за того, что Запад пытается не замечать атак на Запорожскую АЭС.

Подобные безрассудства, рискующие спровоцировать ядерный инцидент с трагическими последствиями для всей Европы, являются лучшим ответом тем, кто пытался и пытается не замечать атаки киевского режима на Запорожскую АЭС. Вот к чему приводит ваша беспринципная страусиная позиция Дмитрий Полянский первый зампостпреда России при ООН

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал ядерным терроризмом попытку ВСУ атаковать Курскую АЭС. Он подчеркнул, что западные союзники Киева поддерживают его действия, поэтому они стали соучастниками военных преступлений украинских солдат.

28 августа росгвардейцы обезвредили боеприпас ВСУ, найденный у Курской АЭС. Сбитый снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS обнаружили в пяти километрах от атомной электростанции.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что ВСУ не оставляют попыток проникнуть в город-спутник Курской АЭС Кучатов. По его словам, защита АЭС максимально обеспечена, однако в целях безопасности оперативный штаб контртеррористической операции решил ограничить въезд в Курчатов. Для этого власти организуют блокпосты.

Полянский заявил, что Украина атакой на Курскую область выбрала эскалацию

Дмитрий Полянский заявил, что Украина атакой на Курскую область выбрала эскалацию и сняла вопросы о мирном завершении конфликта. Он также напомнил Западу о недоговороспособности Киева.

Дипломат отметил, что вскоре после мирных инициатив Москвы риторика украинских властей «стала более миролюбивой», и многие страны Глобального Юга решили, что наступает новый этап переговоров.

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Он добавил, что Украина «обманула всех тех, с кем рассуждала о мире», атаковала российскую территорию и сняла все вопросы.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что отсутствие предпосылок для переговоров с Киевом в настоящий момент «более чем очевидно».

Полянский пригрозил Киеву расплатой за атаку ВСУ на Курскую область

Полянский отметил, что российские войска берут под контроль последние опорные пункты, которые ВСУ укрепляли и удерживали еще с 2014 года. Он подчеркнул, что эти действия являются только началом.

Расплачиваться за «курскую авантюру» Украине еще придется сполна Дмитрий Полянский первый зампостпреда России при ООН

26 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вторжение ВСУ на российскую территорию не останется без ответа. «Здесь речь не идет об отдельном решении, разумеется, подобные враждебные действия, они не могут остаться без соответствующего ответа. Ответ обязательно будет», — сказал он.

До этого посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов указал, что президент России Владимир Путин уже принял решение по ответу на нападение на Курскую область.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ утром 6 августа. После вторжения украинских военных в регионе ввели режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера.