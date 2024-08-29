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00:49, 29 августа 2024Мир

Украине пригрозили расплатой за атаку на Курскую область

Дипломат Полянский пригрозил Киеву расплатой за атаку ВСУ на Курскую область
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: David Dee Delgado / Reuters

Первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Его слова приводит РИА Новости.

На заседании Совбеза ООН Полянский заявил, что российские войска берут под контроль последние опорные пункты, которые ВСУ укрепляли и удерживали еще с 2014 года. Он подчеркнул, что эти действия являются только началом.

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«Расплачиваться за "курскую авантюру" Украине еще придется сполна», — пригрозил дипломат.

Ранее Полянский сообщал, что Киев пошел по пути эскалации, атаковав Курскую область. «Это тот шаг, о котором Украина, несомненно, горько пожалеет», — отмечал он.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ утром 6 августа. После вторжения украинских военных в регионе ввели режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера.

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      Марина Совина
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