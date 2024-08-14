В России указали на однозначный выбор Киева в пользу эскалации и военных действий

Дипломат Полянский: Киев пошел по пути эскалации, атаковав Курскую область

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Киев пошел по пути эскалации, атаковав Курскую область. Трансляция заседания велась на сайте международной организации.

Он указал на то, что Украина сделала однозначный выбор в пользу военных действий, это стало лучшим опровержением для международных партнеров, которые заявляли, что республика склоняется к мирному решению конфликта. Теперь ответ получен, подчеркнул дипломат.

«Не говорите потом, что мы вас об этом не предупреждали. Это тот шаг, о котором Украина, несомненно, горько пожалеет», — сказал Полянский.

Зампостпреда России также назвал утратившими силу «щедрые предложения» президента Владимира Путина Киеву, озвученные в июне. По его словам, инициативы российского лидера о прекращении военного конфликта после вывода всех украинских военных с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей стали неактуальными, поскольку Украина «выбрала эскалацию, совершив выпад в отношении Курской области».