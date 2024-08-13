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22:41, 13 августа 2024Мир

«Щедрые предложения» Путина Киеву назвали утратившими силу после атаки в Курской области

Полянский: предложения Путина Киеву утратили силу после атаки в Курской области
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал утратившими силу «щедрые предложения» президента Владимира Путина Киеву, озвученные в июне. Трансляция заседания велась на сайте международной организации.

Он подчеркнул, что инициативы российского лидера о прекращении военного конфликта после вывода всех украинских военных с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей стали неактуальными, поскольку Украина «выбрала эскалацию, совершив выпад в отношении Курской области».

14 июня Путин на встрече с руководством МИД РФ назвал два условия прекращения огня Россией в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, Москва прекратит огонь после того, как Украина выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Помимо этого, Киев должен официально уведомить об отказе от вступления в НАТО.

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      Марина Совина
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