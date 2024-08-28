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00:18, 29 августа 2024Россия

В России обвинили ВСУ в ядерном терроризме

Рогов назвал ядерным терроризмом попытку ВСУ атаковать Курскую АЭС

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов прокомментировал попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по Курской атомной электростанции. Его слова приводит РИА Новости.

Рогов назвал ядерным терроризмом попытку ВСУ атаковать Курскую АЭС. Он подчеркнул, что западные союзники Киева поддерживают его действия, поэтому они стали соучастниками военных преступлений украинских солдат.

«Попытки атаковать Запорожскую и Курскую АЭС — это провокации одной цепи», — заключил Рогов.

Ранее росгвардейцы обезвредили боеприпас ВСУ, найденный у Курской АЭС. Сбитый снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS обнаружили в пяти километрах от атомной электростанции.

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      Марина Совина
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