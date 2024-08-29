В России обвинили Запад в беспринципной страусиной позиции из-за атак ВСУ на АЭС

Полянский: обстрелы ВСУ Курской АЭС возможны из-за страусиной позиции Запада

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совбеза международной организации назвал обстрелы Курской атомной электростанции (АЭС) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) верхом безрассудства. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, атаки и планы Киева захватить ядерный объект на российской территории стали возможные из-за того, что Запад пытается не замечать атак на Запорожскую АЭС. Между тем, украинские войска рискуют спровоцировать ядерный инцидент, грозящий трагическими последствиями для всей Европы.

«Вот к чему приводит ваша беспринципная страусиная позиция», — подчеркнул дипломат.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что ВСУ не оставляют попыток проникнуть в город-спутник Курской АЭС Кучатов. По его словам, защита АЭС максимально обеспечена, однако в целях безопасности оперативный штаб контртеррористической операции решил ограничить въезд в Курчатов. Для этого власти организуют блокпосты.

