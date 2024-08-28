Власти заявили о попытках ВСУ проникнуть в город-спутник Курской АЭС

Смирнов: ВСУ не оставляют попыток проникнуть в Курчатов, где расположена АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток проникнуть в город-спутник Курской атомной электростанции (АЭС) Курчатов. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram.

По его словам, безопасность АЭС максимально обеспечена, однако в целях безопасности оперативный штаб контртеррористической операции решил ограничить въезд в Курчатов. Для этого власти организуют блокпосты.

Смирнов подчеркнул, что местные жители, зарегистрированные в Курчатове, смогут свободно въезжать в город. Остальные могут получить пропуск в администрациях города и района, а также у их представителей на блокпостах.

Днем ранее глава Курчатова Игорь Корпунков заявил, что в городе остается работающее население. Однако, по его словам, некоторые вывезли свои семьи.

6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов.