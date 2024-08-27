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13:33, 27 августа 2024Россия

Власти города-спутника Курской АЭС рассказали об обстановке

Глава Курчатова Игорь Корпунков рассказал о работающем населении в городе

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава Курчатова, города-спутника Курской атомной электростанции (АЭС), Игорь Корпунков заявил, что в городе остается работающее население. Об этом сообщает РИА Новости.

«Небольшое количество, как правило, как я уже сказал, так как все работает, поэтому работающее население — оно здесь на месте. Некоторые вывезли детей, семьи, но такой процент, он не очень большой», — сказал градоначальник.

Вооруженные силы Украины пытались ударить по Курской АЭС в ночь на 22 августа. Как сообщал президент России Владимир Путин, о ситуации проинформировано Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) — оно обещало прислать специалистов для оценки произошедшего.

27 августа генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Курчатов для осмотра АЭС с целью обсудить уровень безопасности на станции.

ЖЗЛ
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