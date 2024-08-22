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15:00, 22 августа 2024Россия

Путин заявил о попытке ВСУ ударить по Курской АЭС

Путин: ночью ВСУ пытались ударить по Курской АЭС, МАГАТЭ проинформировано

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

В ночь на четверг, 22 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по Курской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщил президент Владимир Путин по время совещания о ситуации в российском приграничье. Его трансляцию вел Telegram-канал Кремля.

«Противник пытался сегодня ночью удары по атомной электростанции. Международное агентство по атомной энергии проинформировано, обещают сами приехать и прислать специалистов для оценки ситуации», — сказал глава государства. Он выразил надежду, что МАГАТЭ выполнит свое обещание.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 18 августа заявляла, что ВСУ приступили к подготовке нападения на Курскую АЭС, что может привести к техногенной катастрофе в Европе. Эту информацию подтвердили в Минобороны. В ведомстве пообещали жесткий ответ в случае провокации Киева. По их данным, ВСУ хотели обвинить Москву в самообстреле.

Курская АЭС находится в Курчатове на берегу реки Сейм в 40 километрах западнее Курска и примерно в 110 километрах от границы с Украиной. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявлял, что ВСУ после вторжения в Курскую область планировали захватить Курскую АЭС меньше чем за неделю.

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      Анастасия Шейкина
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