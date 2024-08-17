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14:11, 17 августа 2024Россия

Минобороны назвало цель планировавшейся провокации Украины на Курской АЭС

Минобороны: ВСУ хотят обвинить Россию в «самообстреле» Курской АЭС

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют провокацию на Курской атомной электростанции (АЭС), чтобы обвинить Москву в «самообстреле». Об этом сообщает Минобороны России в своем канале в Telegram.

«Целью данной провокации является обвинение Российской Федерации в "самообстреле" станции для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины», — отмечается в сообщении оборонного ведомства.

В Министерстве обороны также подчеркнули, что в случае удара по АЭС российская сторона сразу примет жесткие ответные меры.

Ранее российский генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов изложил «весь расклад» по вторжению украинских войск в Курскую область. В частности, украинское командование задействовало свыше 11 тысяч военнослужащих в боях в Курской области и рассчитывало захватить Курскую АЭС меньше чем за неделю.

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      Дарья Устьянцева
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