Генерал Алаудинов: в Курской области задействовано 11 тысяч военных ВСУ

Российский генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов изложил «весь расклад» по вторжению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. В частности, украинское командование задействовало свыше 11 тысяч военнослужащих в боях в Курской области и рассчитывало захватить Курскую АЭС меньше, чем за неделю.

По его словам, российские военные получили «интересные материалы», которые включают в себя детали операции, которая готовилась украинской стороной в приграничном регионе, а также информацию о том, что планировалось и какими силами. Так, ВСУ намеривались взять под контроль российскую атомную электростанцию, расположенную в городе Курчатов, 11 августа, на шестой день с момента начала боев, 6 августа.

Что я могу сказать: 11-го числа надо было взять АЭС в Курчатове. Сегодня 14-е число Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат»

Соратник Кадырова отверг переговоры на условиях Киева

Алаудинов отметил, что, несмотря на задействованные резервы в размере 11 тысяч военнослужащих, ВСУ не смогли выполнить поставленную задачу. Российский генерал подчеркнул, что большая часть техники, брошенная украинской стороной, на курское направление была уничтожена. В то время Росгвардия ввела дополнительные меры по охране Курской АЭС.

Командир «Ахмата» добавил, что этот «блицкриг Владимира Зеленского» с захватом АЭС планировался, чтобы Украина могла выйти на переговоры с Россией с ультиматумом. Эту информацию ранее подтвердили украинские военнопленные. По их рассказу, главной задачей украинских бойцов был захват наибольшего количества территорий, которые Киев якобы собирался использовать для будущего обмена в рамках мирного договора с Россией.

Однако, добавил соратник Кадырова, переговоров, на которых украинский лидер смог бы поставить ультиматум, не будет. «В этом плане просчитались американцы и весь блок НАТО», — заключил он.

При этом ранее Алаудинов заявлял, что ВСУ не располагают ресурсами для захвата Курской АЭС в Курчатове. Он обращал внимание, что к 7 августа фронт у украинской стороны «посыпался» по всей линии. По его словам, данное обстоятельство хорошо понимают в Киеве, поэтому бойцы ВСУ «пытаются взять хотя бы что-то, чтобы показать своим хозяевам, что они еще что-то могут».

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

НАТО уличили в причастности к атаке на Курскую область

О том, что Курская АЭС является возможной целью вылазки ВСУ в Курской области предполагали на Западе. Так, британский военный эксперт Александр Меркурис указал, что это единственный объект, захват которого украинцами мог внести кардинальные сдвиги на поле боевых действий и оправдал бы операцию такого рода. Однако, обратил внимание он, подобное решение свидетельствует об отчаянии и отсутствии перспектив у ВСУ. Он также признал задумку провальной.

При этом Меркурис говорил, что вылазка ВСУ в Курской области с использованием техники, поставленной странами Запада, говорит о причастности НАТО к атаке. Он отметил, что на фотографиях, сделанных на российской территории, можно заметить американскую и немецкую бронетехнику, и усомнился, что она зашла в Курскую область без ведома западных стран. Это, добавил он, говорит о двух вещах сразу: серьезной вовлеченности Запада в атаку и понимании НАТО своего проигрыша на Украине.

Тем временем Россия обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить терроризм со стороны Украины в связи с атаками на Курскую область. В ответ управление запросило у России доступ в регион для проверки данных о нарушениях со стороны ВСУ..