«Хочется надеяться, что это путь к пробуждению». Захарова ответила на просьбу ООН о доступе в Курскую область

Захарова надеется, что просьба ООН по Курской области не является перформансом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на просьбу Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) попасть в Курскую область, чтобы дать оценку последствиям вторжения в регион Вооруженных сил Украины на предмет нарушений прав человека.

Захарова понадеялась, что эта просьба не является перформансом или желанием снять с себя ответственность.

Очень хочется надеяться, что это какой-то путь к пробуждению Мария Захарова официальный представитель МИД России

В таком случае она призвала начать с оценки нарушения украинскими властями прав жителей Крыма, Донецка, Луганска и далее.

Захарова назвала вторжение ВСУ терроризмом

Дипломат также призвала ООН обратить внимание на то, что события в Курской области являются не нарушением прав человека, а терроризмом со стороны Украины. Она призвала не подменять эти понятия.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Я категорически против любых других оценок, кроме как тех, которые имеют в своем составе определение "террористический"», — подчеркнула Захарова, говоря об атаке на приграничные российские регионы.

Она призвала добавлять к формулировкам о вторжении и нападении слово «террористическое», указав, что это «не фигура речи и не просто сухая юридическая формулировка, а правда жизни».

В ООН заявили, что без посещения региона сложно собрать информацию об атаке

Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека запросило у России доступ для отправки своей миссии в Курскую область.

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

«Мы пытаемся собрать всю информацию о вылазке ВСУ в Курской области, но без посещения самого региона это очень сложно сделать. Управление запросило у России доступ на ее территорию, чтобы иметь возможность получить дополнительную информацию о случившемся», — сообщила официальный представитель УВКПЧ Равина Шамдассани.

По ее словам, организация намерена проверить информацию о нарушениях в регионе со стороны ВСУ.

В Госдуме допустили, что просьбу ООН одобрят

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа не исключил, что РФ согласится выполнить просьбу о предоставлении организации доступа в Курскую область.

«Если здесь не будет никаких провокаций и комиссары ООН отнесутся объективно к информации, которую они могут там получить, то, очевидно, да», — высказал свою точку зрения Чепа.

Он добавил, что, если представители миссии организации увидят все разрушения своими глазами, они сделают правильные и объективные выводы о происходящем в регионе и действиях украинских властей.