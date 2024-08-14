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10:47, 14 августа 2024Мир

«Хочется надеяться, что это путь к пробуждению». Захарова ответила на просьбу ООН о доступе в Курскую область

Захарова надеется, что просьба ООН по Курской области не является перформансом
Последствия украинского обстрела Курска

Последствия украинского обстрела Курска. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на просьбу Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) попасть в Курскую область, чтобы дать оценку последствиям вторжения в регион Вооруженных сил Украины на предмет нарушений прав человека.

Захарова понадеялась, что эта просьба не является перформансом или желанием снять с себя ответственность.

Очень хочется надеяться, что это какой-то путь к пробуждению

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

В таком случае она призвала начать с оценки нарушения украинскими властями прав жителей Крыма, Донецка, Луганска и далее.

Захарова назвала вторжение ВСУ терроризмом

Дипломат также призвала ООН обратить внимание на то, что события в Курской области являются не нарушением прав человека, а терроризмом со стороны Украины. Она призвала не подменять эти понятия.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Я категорически против любых других оценок, кроме как тех, которые имеют в своем составе определение "террористический"», — подчеркнула Захарова, говоря об атаке на приграничные российские регионы.

Она призвала добавлять к формулировкам о вторжении и нападении слово «террористическое», указав, что это «не фигура речи и не просто сухая юридическая формулировка, а правда жизни».

В ООН заявили, что без посещения региона сложно собрать информацию об атаке

Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека запросило у России доступ для отправки своей миссии в Курскую область.

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

«Мы пытаемся собрать всю информацию о вылазке ВСУ в Курской области, но без посещения самого региона это очень сложно сделать. Управление запросило у России доступ на ее территорию, чтобы иметь возможность получить дополнительную информацию о случившемся», — сообщила официальный представитель УВКПЧ Равина Шамдассани.

По ее словам, организация намерена проверить информацию о нарушениях в регионе со стороны ВСУ.

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В Госдуме допустили, что просьбу ООН одобрят

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа не исключил, что РФ согласится выполнить просьбу о предоставлении организации доступа в Курскую область.

«Если здесь не будет никаких провокаций и комиссары ООН отнесутся объективно к информации, которую они могут там получить, то, очевидно, да», — высказал свою точку зрения Чепа.

Он добавил, что, если представители миссии организации увидят все разрушения своими глазами, они сделают правильные и объективные выводы о происходящем в регионе и действиях украинских властей.

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      Антон Похиляк
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