Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:03, 14 августа 2024Россия

Соратник Кадырова порассуждал о переговорах на условиях Киева

Командир «Ахмата» Алаудинов: не будет переговоров с ультиматумом Зеленского

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Переговоров, на которых президент Украины Владимир Зеленский смог бы поставить ультиматум, не будет. Такое мнение выразил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова руководитель спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире Первого канала.

«Не будет переговоров, на которых Зеля (Владимир Зеленский — прим. "Ленты.ру") сможет поставить какой-то ультиматум, как они планировали. В этом плане просчитались американцы и весь блок НАТО», — сказал он.

Алаудинов добавил, что операция ВСУ в Курской области уже дала течь, а блицкриг противника не удался.

Ранее Алаудинов заявил о причастности к событиям в Курской области высокопоставленных сотрудников Пентагона. «В разработке операции однозначно принимали участие штабы блока НАТО, то есть они занимались организацией этой работы. Руководил, я считаю, непосредственно генералитет американский, за что в конечном итоге у них у всех придется спрашивать», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Украина готовится к масштабному ответу России на вторжение в Курскую область. Это могут быть сотни ракет

      «Зенит» сделает «Спартаку» новое предложение по Соболеву

      45-летняя телеведущая показала фигуру в купальнике с откровенными вырезами

      В США понизили кредитный рейтинг Украины до опасного уровня

      Российская стюардесса сделала фото в короткой юбке и взбудоражила иностранцев

      Россиянам назвали условия для отмены сделки с жильем

      Невозможность конкуренции российских и китайских автомобилей объяснили

      В России предложили давать отсрочку от армии еще одной категории граждан

      Женщина украла куриные крылышки из школы и попала в тюрьму на девять лет

      Россияне оценили влияние блогеров на свою жизнь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше