Соратник Кадырова порассуждал о переговорах на условиях Киева

Командир «Ахмата» Алаудинов: не будет переговоров с ультиматумом Зеленского

Переговоров, на которых президент Украины Владимир Зеленский смог бы поставить ультиматум, не будет. Такое мнение выразил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова руководитель спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире Первого канала.

«Не будет переговоров, на которых Зеля (Владимир Зеленский — прим. "Ленты.ру") сможет поставить какой-то ультиматум, как они планировали. В этом плане просчитались американцы и весь блок НАТО», — сказал он.

Алаудинов добавил, что операция ВСУ в Курской области уже дала течь, а блицкриг противника не удался.

Ранее Алаудинов заявил о причастности к событиям в Курской области высокопоставленных сотрудников Пентагона. «В разработке операции однозначно принимали участие штабы блока НАТО, то есть они занимались организацией этой работы. Руководил, я считаю, непосредственно генералитет американский, за что в конечном итоге у них у всех придется спрашивать», — сказал он.