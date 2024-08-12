В Британии назвали цель вылазки ВСУ в Курскую область

Курская атомная электростанция (АЭС) является возможной целью вылазки Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако Киев терпит неудачу. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
«Есть только один объект, который украинцы могли захватить, захват которого действительно внес бы кардинальный сдвиг во все повествование и понимание боевых действий и который оправдал бы операцию такого рода, и это — Курская атомная электростанция», — рассказал военный аналитик.
При этом Меркурис подчеркнул, что подобное решение свидетельствует об отчаянии и отсутствии перспектив у ВСУ. По его словам, Киев уже несет большие потери, и данная задумка обречена на провал.
Ранее американский военный эксперт Майкл Кофман заявил, что Россия усилила наступление в Донецкой народной республике (ДНР) после вылазки ВСУ в Курскую область. По его словам, Украина очень сильно рискует, так как у России нет необходимости перебрасывать силы с других направлений.