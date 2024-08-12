В Британии назвали цель вылазки ВСУ в Курскую область

Меркурис: Курская АЭС является возможной целью вылазки ВСУ

Курская атомная электростанция (АЭС) является возможной целью вылазки Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако Киев терпит неудачу. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

«Есть только один объект, который украинцы могли захватить, захват которого действительно внес бы кардинальный сдвиг во все повествование и понимание боевых действий и который оправдал бы операцию такого рода, и это — Курская атомная электростанция», — рассказал военный аналитик.

При этом Меркурис подчеркнул, что подобное решение свидетельствует об отчаянии и отсутствии перспектив у ВСУ. По его словам, Киев уже несет большие потери, и данная задумка обречена на провал.

Ранее американский военный эксперт Майкл Кофман заявил, что Россия усилила наступление в Донецкой народной республике (ДНР) после вылазки ВСУ в Курскую область. По его словам, Украина очень сильно рискует, так как у России нет необходимости перебрасывать силы с других направлений.