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16:05, 12 августа 2024Мир

В Британии назвали цель вылазки ВСУ в Курскую область

Меркурис: Курская АЭС является возможной целью вылазки ВСУ

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Курская атомная электростанция (АЭС) является возможной целью вылазки Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако Киев терпит неудачу. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

«Есть только один объект, который украинцы могли захватить, захват которого действительно внес бы кардинальный сдвиг во все повествование и понимание боевых действий и который оправдал бы операцию такого рода, и это — Курская атомная электростанция», — рассказал военный аналитик.

При этом Меркурис подчеркнул, что подобное решение свидетельствует об отчаянии и отсутствии перспектив у ВСУ. По его словам, Киев уже несет большие потери, и данная задумка обречена на провал.

Ранее американский военный эксперт Майкл Кофман заявил, что Россия усилила наступление в Донецкой народной республике (ДНР) после вылазки ВСУ в Курскую область. По его словам, Украина очень сильно рискует, так как у России нет необходимости перебрасывать силы с других направлений.

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      Максим Габриелян
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