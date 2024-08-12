Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:03, 12 августа 2024Мир

В США заявили об усилении наступления России после вылазки в Курскую область

Кофман: Россия усилила наступление в ДНР после вылазки ВСУ в Курскую область

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия усилила наступление в Донецкой Народной Республике (ДНР) после вылазки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом заявил украинский военный эксперт Майкл Кофман, передает издание Tagesschau.

«Пока что российское наступление на Покровск ни в коем случае не застопорилось. В последние несколько дней оно даже ускорилось», — рассказал военный аналитик.

Кофман также подчеркнул, что Украина несет очень большие риски. По его словам, подобные действия не приведут к переброске Россией своих войск с других направлений.

Ранее немецкий политолог Карл Масала заявил, что вылазка ВСУ в Курскую область является рискованной стратегией для Киева и не принесет пользы украинцам. Он добавил, что Россия демонстрирует способность продолжать наступательные операции, в то время как «ВСУ придется приложить значительные усилия, чтобы продолжить операцию в Курской области».

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Белоусов назвал четыре условия, при которых Россия достигнет успеха в СВО. Что нужно сделать?

      Губерниев дал совет для сокращения отставания российского спорта от мирового

      Биржевые цены на нефть превысили 80 долларов за баррель

      В Румынии назвали число задержанных при переходе границы украинских дезертиров

      В России высказались о проблеме линии обороны в Курской области

      Женщина узнала о существовании родной сестры на свадьбе и нашла ее спустя 40 лет

      Россиянкам назвали тренды в одежде на осень

      МИД Литвы отреагировал на акцию возле посольства в Москве

      Раскрыты потери ВСУ за сутки

      Министры обороны Белоруссии и России обсудили военно-политическую обстановку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше