Политолог Масала: вылазка ВСУ в Курскую область не принесет Украине пользы

Вылазка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область является рискованной стратегией для Киева и не принесет пользы украинцам. Такое мнение выразил немецкий политолог Карл Масала, его слова передает издание RND.

«Киев выбрал стратегию с высоким риском. Эти ресурсы ВСУ могли бы использовать в Донбассе, потому что там сейчас очень нестабильный фронт. Вылазка в Курской области принесет украинцам намного больше вреда, чем пользы», — заявил эксперт.

Масала добавил, что Вооруженные силы России демонстрируют способность продолжать наступательные операции, в то время как «ВСУ придется приложить значительные усилия, чтобы продолжить операцию в Курской области».

9 августа полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер заявил, что атака ВСУ на Курскую область не имеет стратегической ценности. Рихтер пояснил, что главной целью украинских сил в данный момент является «создание позитивных новостей о ходе конфликта» на фоне своих отступлений на фронте.