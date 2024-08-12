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12:23, 12 августа 2024Мир

В Германии назвали риском вылазку ВСУ в Курскую область

Политолог Масала: вылазка ВСУ в Курскую область не принесет Украине пользы
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вылазка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область является рискованной стратегией для Киева и не принесет пользы украинцам. Такое мнение выразил немецкий политолог Карл Масала, его слова передает издание RND.

«Киев выбрал стратегию с высоким риском. Эти ресурсы ВСУ могли бы использовать в Донбассе, потому что там сейчас очень нестабильный фронт. Вылазка в Курской области принесет украинцам намного больше вреда, чем пользы», — заявил эксперт.

Масала добавил, что Вооруженные силы России демонстрируют способность продолжать наступательные операции, в то время как «ВСУ придется приложить значительные усилия, чтобы продолжить операцию в Курской области».

9 августа полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер заявил, что атака ВСУ на Курскую область не имеет стратегической ценности. Рихтер пояснил, что главной целью украинских сил в данный момент является «создание позитивных новостей о ходе конфликта» на фоне своих отступлений на фронте.

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      Дарья Устьянцева
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