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14:57, 9 августа 2024Мир

В Германии раскритиковали вылазку ВСУ в Курской области

Полковник Рихтер: вылазка ВСУ в Курской области не имеет стратегической ценности

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Вылазка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области не имеет стратегической ценности. Об этом заявил полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер в эфире телеканала Welt.

«Сомневаюсь, что вылазка ВСУ продлится долго. Украинцам не хватит на это кадровых резервов», — отметил военный.

Рихтер пояснил, что главной целью украинских сил в данный момент является «создание позитивных новостей о ходе конфликта» на фоне своих отступлений на фронте.

Ранее генерал-лейтенант немецких войск в отставке Роланд Катер заявил, что ВСУ устроили вылазку в Курскую область, чтобы отвлечь внимание от своего сложного положения в Донбассе.

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      Дарья Устьянцева
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