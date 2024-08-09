В Германии связали атаку на Курскую область с тяжелым положением ВСУ

Генерал Катер: ВСУ устроили вылазку в Курскую область, чтобы отвлечь внимание

Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили вылазку в Курскую область, чтобы отвлечь внимание от своего сложного положения в Донбассе. Об этом заявил генерал-лейтенант немецких войск в отставке Роланд Катер, передает Welt.

«На самом деле ситуация на некоторых участках фронта, в районе Авдеевки и Часова Яра, более чем критическая для ВСУ. Я думаю, они хотели начать маневр для отвлечения внимания», — рассказал отставной военный.

Катер также подчеркнул, что действия ВСУ в Курской области сопряжены с большим количеством рисков. В частности, он отметил, что украинским войскам приходится перебрасывать силы с других участков фронта.

Ранее американский политолог Гилберт Доктороу назвал вылазку ВСУ в Курской области актом террора. Он добавил, что Киев испытывает кадровый дефицит, что скажется в скором времени на обороноспособности Украины.