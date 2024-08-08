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19:08, 8 августа 2024Мир

В США назвали вылазку ВСУ в Курскую область террором

Политолог Доктороу: вылазка ВСУ в Курскую область является актом террора

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Вылазка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область является актом террора. Об этом заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Это вторжение, как и вторжение месяцами ранее в Белгород, служит определенной цели. Это не военная цель, а цель устроить террор (...) Учитывая общее тяжелое положение Украины на линии фронта, намерение состоит в том, чтобы отвлечь внимание от потерь на поле боя», — рассказал исследователь.

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Доктороу добавил, что ВСУ испытывают кадровый дефицит и не располагают ресурсами. По его словам, это скажется на боеспособности Киева в скором времени.

Ранее зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что организация должна оценить роль Украины и спецслужб стран Запада в организации терактов и их содействии. Он подчеркнул, что действия украинских войск в Курской области также является проявлением акта терроризма.

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      Максим Габриелян
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