Политолог Доктороу: вылазка ВСУ в Курскую область является актом террора

Вылазка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область является актом террора. Об этом заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Это вторжение, как и вторжение месяцами ранее в Белгород, служит определенной цели. Это не военная цель, а цель устроить террор (...) Учитывая общее тяжелое положение Украины на линии фронта, намерение состоит в том, чтобы отвлечь внимание от потерь на поле боя», — рассказал исследователь.

Доктороу добавил, что ВСУ испытывают кадровый дефицит и не располагают ресурсами. По его словам, это скажется на боеспособности Киева в скором времени.

Ранее зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что организация должна оценить роль Украины и спецслужб стран Запада в организации терактов и их содействии. Он подчеркнул, что действия украинских войск в Курской области также является проявлением акта терроризма.