В России попросили ООН оценить роль Запада и Украины в организации терактов

Зампостпреда России Полянский: ООН должна оценить роль Украины в терактах

ООН должна оценить роль Украины и спецслужб стран Запада в организации терактов и их содействии. Об этом заявил зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

«Неоднократно озвучивалась нами и информация, подтверждаемая представителями африканских государств и европейскими правоохранителями, например Европолом, о попадании поставляемого западными странами Украине оружия в руки преступных и террористических группировок в различных регионах мира. Призываем профильных экспертов ооновских органов хотя бы теперь не отмахиваться от этих данных, а самым тщательным образом изучить их и дать оценку», — рассказал дипломат.

При этом Полянский подчеркнул, что вылазка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область также является проявлением акта терроризма.

Ранее Полянский заявил, что страны Запада оправдывают террористические действия ВСУ в Курской области. Подобную политику Запада и Украины зампостпреда назвал «настоящей террористической смычкой».