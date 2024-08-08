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18:38, 8 августа 2024Мир

В России попросили ООН оценить роль Запада и Украины в организации терактов

Зампостпреда России Полянский: ООН должна оценить роль Украины в терактах
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

ООН должна оценить роль Украины и спецслужб стран Запада в организации терактов и их содействии. Об этом заявил зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

«Неоднократно озвучивалась нами и информация, подтверждаемая представителями африканских государств и европейскими правоохранителями, например Европолом, о попадании поставляемого западными странами Украине оружия в руки преступных и террористических группировок в различных регионах мира. Призываем профильных экспертов ооновских органов хотя бы теперь не отмахиваться от этих данных, а самым тщательным образом изучить их и дать оценку», — рассказал дипломат.

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При этом Полянский подчеркнул, что вылазка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область также является проявлением акта терроризма.

Ранее Полянский заявил, что страны Запада оправдывают террористические действия ВСУ в Курской области. Подобную политику Запада и Украины зампостпреда назвал «настоящей террористической смычкой».

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      Максим Габриелян
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