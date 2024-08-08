Страны Запада оправдывают террористические действия Вооруженных сил Украины в Курской области. В этом западных лидеров обвинил первый заместитель постоянного представителя России при ООН, передает РИА Новости.
«Западные покровители хунты [президента Украины Владимира] Зеленского ее террористические действия не только не критикуют, но и фактически оправдывают», — заявил Полянский.
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