Зампостпреда России при ООН обвинил Запад в оправдании террористических действий Украины

Полянский: Запад оправдывает террористические действия Украины в Курской области

Страны Запада оправдывают террористические действия Вооруженных сил Украины в Курской области. В этом западных лидеров обвинил первый заместитель постоянного представителя России при ООН, передает РИА Новости.

«Западные покровители хунты [президента Украины Владимира] Зеленского ее террористические действия не только не критикуют, но и фактически оправдывают», — заявил Полянский.

Подобную политику Запада и Украины зампостпреда назвал «настоящей террористической смычкой».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака на российский регион произошла на фоне циничного молчания Запада, который «покрывает своих киевских марионеток».

6 августа крупный украинский отряд на 11 танках напал на Курскую область.