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18:26, 8 августа 2024Мир

Зампостпреда России при ООН обвинил Запад в оправдании террористических действий Украины

Полянский: Запад оправдывает террористические действия Украины в Курской области

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Страны Запада оправдывают террористические действия Вооруженных сил Украины в Курской области. В этом западных лидеров обвинил первый заместитель постоянного представителя России при ООН, передает РИА Новости.

«Западные покровители хунты [президента Украины Владимира] Зеленского ее террористические действия не только не критикуют, но и фактически оправдывают», — заявил Полянский.

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Подобную политику Запада и Украины зампостпреда назвал «настоящей террористической смычкой».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака на российский регион произошла на фоне циничного молчания Запада, который «покрывает своих киевских марионеток».

6 августа крупный украинский отряд на 11 танках напал на Курскую область.

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      Елизавета Мытарева
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