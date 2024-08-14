Росгвардия усилила охрану Курской АЭС

Росгвардия приняла дополнительные меры по охране Курской АЭС

Росгвардия ввела дополнительные меры по охране Курской атомной электростанции (АЭС). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы обеспечивают охрану правопорядка в Курской, Брянской и Белгородской областях. Усилен контроль и за оборотом оружия в приграничных регионах.

С 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях введен режим контртеррористической операции. Подобные меры были приняты в связи с вторжением ВСУ в Курскую область, а также попыток прорыва Украины на территорию Белгородской области.