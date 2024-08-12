В Британии уличили НАТО в причастности к атаке ВСУ на Курскую область

Меркурис: применение ВСУ техники НАТО в Курской области говорит о соучастии

Вылазка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области с использованием техники, поставленной странами Запада, говорит о причастности Североатлантического альянса к атаке. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

«На фотографиях вы можете увидеть американскую и немецкую бронетехнику на российской территории. Я не могу представить, что ВСУ сделали все это без согласия и без ведома западных стран», — отметил эксперт.

По мнению Меркуриса, коллективный Запад «серьезно вовлечен» в атаку ВСУ на Курскую области. Он пояснил, что это связано с «пониманием НАТО своего проигрыша» на Украине.

Ранее Меркурис заявил, что Курская атомная электростанция (АЭС) является возможной целью вылазки ВСУ, однако украинцы терпят неудачу. Он подчеркнул, что подобное решение свидетельствует об отчаянии и отсутствии перспектив у Украины. По его словам, Киев уже несет большие потери, и данная задумка обречена на провал.