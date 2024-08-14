Украина готовится к масштабному ответу России на вторжение в Курскую область. Это могут быть сотни ракет

Newsweek: Украина готовится к масштабному ответу РФ на атаку на Курскую область

В Киеве готовятся к масштабному ответу России на вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничные российские регионы, однако пока не понимают, как будет выглядеть этот ответ.

«Россия почувствует необходимость дать очень жесткий ответ, что-то масштабное, чтобы показать миру, что она всемогуща и что такие вещи не останутся безнаказанными», — привела газета The Times слова высокопоставленного чиновника в украинских военных ведомствах.

Ответом могут стать сотни ракет и планирующие авиабомбы

Украинский чиновник высказал мнение, что ответный удар может состоять из сотен крылатых и баллистических ракет, а также беспилотников. Дэниел Райс, экс-советник украинских военных и президент Американского университета в Киеве, допустил усиление атак планирующими авиабомбами.

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак предположил, что высокопоставленные кремлевские чиновники не станут делать из продолжения текущего наступления России месть за Курскую область. «Им понадобится что-то более масштабное, что явно станет новым прямым ответным ударом по Украине», — высказал он мнение.

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Научный сотрудник департамента военных исследований Королевского колледжа Лондона Марина Мирон допустила, что украинским войскам позволили бы продолжить продвижение на российской территории на какое-то расстояние, чтобы затем Российская армия могла атаковать большое количество украинских бойцов на своей же земле. Она указала, что это выглядело бы плохо для России с политической точки зрения, но такая стратегия могла бы иметь военные преимущества.

При этом депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) не ожидает «какого-то особого возмездия», указывая, что Украина уже привыкла к масштабным бомбардировкам.

Путин обещал Украине достойный ответ

Президент России Владимир Путин пообещал, что Украина получит достойный ответ после атак на российские регионы. «Противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты», — заявил он.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В свою очередь, зампред комиссии Совфеда по международным делам Андрей Климов заявлял, что Россия ответит на атаку ВСУ, учитывая ограничения, «которые есть у цивилизованного государства».

Сенатор подчеркнул, что ответные действия России будут предприняты руководством страны в рамках Конституции и основываясь на военной целесообразности. «Речь идет о поражении таких целей, которые связаны с ведением агрессивной террористической войны против России со стороны киевского режима под управлением НАТО», — сказал он.