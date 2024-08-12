На Украине заявили об ожидании агрессивного ответа России на атаки ВСУ в Курской области

Минобороны Украины ждет грандиозного ответа на атаки ВСУ в Курской области

Власти Украины ожидают агрессивный ответ со стороны России в ответ на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на свои источники в украинском командовании.

По мнению высокопоставленного чиновника в украинском Минобороны, РФ может предпринять «что-то грандиозное». В частности, он допустил попытки ударов по важным объектам Киева, например, парламенту и другим правительственным зданиям.

«Россия чувствует необходимость дать жесткий ответ, чтобы показать миру, что она всемогуща», — заявил собеседник газеты. Он отметил, что атака России будет совершена с использованием сотен различных ракет и дронов-камикадзе.

Ранее эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель предупредил о «начале конца» из-за действий ВСУ в Курской области. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский недооценил потенциально фатальные для него последствия атаки на Курскую область.