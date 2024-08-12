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04:38, 12 августа 2024Мир

Киев предупредили о «начале конца» из-за действий ВСУ в Курской области

Грессель: провал ВСУ в Курской области станет концом для Киева
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский недооценил потенциально фатальные для него последствия атаки на Курскую область, считает эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель. В интервью журналу Spiegel аналитик предрек Киеву конец.

Как утверждает Грессель, боевые действия на территории российского региона потребуют от Украины колоссальных ресурсов, которые могли бы пригодиться в Донбассе. Провал авантюры в Курской области и поражение в Донецкой народной республике (ДНР) вызовут у солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) множество вопросов к командирам. Необдуманное решение Киева рискует стать началом конца для украинской армии, предупредил эксперт.

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Провал ВСУ в Курской области поставит под угрозу и без того малую помощь Украине со стороны Запада, заключил Грессель.

Ранее стало известно, что на Украине ожидают мощный ответ со стороны России на фоне атак ВСУ на Курскую область. В Киеве предположили, что российские войска могут нанести удары по важным объектам в украинской столице, в том числе по парламенту и другим правительственным зданиям.

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      Маргарита Пименова
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