«Это могут быть сотни ракет». На Украине сообщили об ожидании агрессивного ответа России на атаки ВСУ в Курской области

The Times: в Киеве ожидают мощный ответ России на атаки ВСУ в Курской области

Киев ожидает мощный ответ со стороны России на фоне атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в Минобороны Украины.

По его мнению, российская сторона может предпринять «что-то грандиозное». В частности, пояснил собеседник издания, российские войска могут нанести удары по важным объектам в Киеве, в том числе по парламенту и другим правительственным зданиям. Он уточнил, что «это будут не просто четыре ракеты». Собеседник отметил, что «это могут быть сотни [ракет], включая крылатые и баллистические ракеты» и дроны-камикадзе.

И это может стать большой проблемой для нашей ПВО высокопоставленный источник в Минобороны Украины

В России предупредили о последствиях для Украины после атаки на Курскую область

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник предупредил, что Украина понесет серьезные потери, в том числе политические, в результате атаки по Курской области. По его словам, действия украинских властей нарушают международные нормы. Он считает, что это нельзя оправдать никакой военной целью.

Официальный представитель МИД России Мария Захаров назвала атаку ВСУ в Курской области терактом против мирного населения. Она также призвала международное сообщество осудить произошедшее, добавив, что «все эти кровавые преступления происходят на фоне циничного молчания Запада».

Президент России Владимир Путин назвал сложившуюся в Курской области обстановку провокацией со стороны Украины. Он отметил, что ВСУ ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям.

В США назвали негативное последствие атаки на Курскую область для ВСУ

Американский офицер в отставке Дэниел Дэвис высказался о последствиях атаки ВСУ на Курскую область. По его мнению, эта операция может ускорить поражение украинской стороны, если она «допустит ошибку», а Россия пойдет на «смелые шаги». Он также отметил, что атака украинских войск на российский регион бессмысленна на оперативном, тактическом и стратегическом уровнях.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон также указал на негативные последствия атаки ВСУ на российский регион. По его мнению, вторжение украинской армии в российский регион не принесет Киеву никакого результата и лишь приведет к значительным необратимым потерям ВСУ.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. С 9 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции. В Национальном антитеррористическом комитете объяснили такое решение тем, что Киев предпринял «беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки» в ряде регионов России.