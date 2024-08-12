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01:01, 12 августа 2024Интернет и СМИ

В Британии рассказали о подготовке Украины к мощному удару со стороны России

The Times: Россия готовит агрессивный ответ на удары ВСУ по Курской области

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Украина ожидает мощный удар со стороны России на фоне атак на Курскую область. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на источник в украинском командовании.

По его данным, под российский ракетный обстрел могут попасть некоторые объекты в Киеве, включая парламент и другие правительственные здания. «Россия чувствует необходимость дать жесткий ответ, чтобы показать миру, что она всемогуща. И что нечто вроде Курска не останется безнаказанным», — утверждает собеседник издания, добавив, что украинская сторона готовится к прилету «сотен ракет».

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область началась 6 августа и продолжается до сих пор. Нападению подверглись, в частности, Суджанский и Кореневский районы региона. Глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что сейчас в больницах находятся в общей сложности 69 пострадавших.

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      Марина Совина
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