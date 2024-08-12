В Британии рассказали о подготовке Украины к мощному удару со стороны России

The Times: Россия готовит агрессивный ответ на удары ВСУ по Курской области

Украина ожидает мощный удар со стороны России на фоне атак на Курскую область. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на источник в украинском командовании.

По его данным, под российский ракетный обстрел могут попасть некоторые объекты в Киеве, включая парламент и другие правительственные здания. «Россия чувствует необходимость дать жесткий ответ, чтобы показать миру, что она всемогуща. И что нечто вроде Курска не останется безнаказанным», — утверждает собеседник издания, добавив, что украинская сторона готовится к прилету «сотен ракет».

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область началась 6 августа и продолжается до сих пор. Нападению подверглись, в частности, Суджанский и Кореневский районы региона. Глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что сейчас в больницах находятся в общей сложности 69 пострадавших.