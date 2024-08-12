В Британии рассказали о подготовке Украины к мощному удару со стороны России

Украина ожидает мощный удар со стороны России на фоне атак на Курскую область. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на источник в украинском командовании.
По его данным, под российский ракетный обстрел могут попасть некоторые объекты в Киеве, включая парламент и другие правительственные здания. «Россия чувствует необходимость дать жесткий ответ, чтобы показать миру, что она всемогуща. И что нечто вроде Курска не останется безнаказанным», — утверждает собеседник издания, добавив, что украинская сторона готовится к прилету «сотен ракет».
Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область началась 6 августа и продолжается до сих пор. Нападению подверглись, в частности, Суджанский и Кореневский районы региона. Глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что сейчас в больницах находятся в общей сложности 69 пострадавших.