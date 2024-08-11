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11:37, 11 августа 2024Россия

В России рассказали о помощи пострадавшим при атаке ВСУ на Курскую область

Мурашко: 69 пострадавшим при атаке ВСУ на Курскую область оказывается помощь

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В настоящее время 69 пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что состояние 17 человек сейчас оценивается как тяжелое. На стационарном лечении в настоящее время находятся почти 70 россиян, включая восьмерых детей.

Амбулаторную помощь оказали 29 пострадавшим, в том числе двоим детям, пояснил министр. Восемь человек к настоящему времени успели выписать из больниц, резюмировал Мурашко.

Ранее глава Минздрава провел совещание по организации медицинской помощи пострадавшим при атаке ВСУ на Курскую область. В ведомстве уточнили, что в регионе в настоящее время достаточно лекарств, медицинских изделий и коек для оказания необходимой медицинской помощи. До этого представители российского Красного Креста (РКК) запустили горячую линию по розыску родных и близких, с которыми не удается связаться на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области.

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      Анатолий Акулов
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