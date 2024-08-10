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10:12, 10 августа 2024Россия

Красный Крест открыл горячую линию для поиска людей в Курской области

РКК открыл горячую линию для потерявших связь с близкими в Курской области

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Российский Красный Крест (РКК) запустил горячую линию по розыску родных и близких в Курской области, сообщил председатель РКК Павел Савчук в своем официальном Telegram-канале.

«Мы открыли горячую линию, на которую можно позвонить, если вы потеряли связь с близкими и родственниками из-за ЧС в Курской области», — написал руководитель РКК, отметив, что для указанных целей можно круглосуточно обращаться по номеру 8 800 250 56 29.

Ранее в Минцифры РФ заявили, что жители восьми районов Курской области смогут бесплатно пользоваться связью и мобильным интернетом даже при минусовом балансе. Такой режим предоставления услуг сохранится до окончания режима ЧС.

Утром 6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа. После этого украинские войска при поддержке танков и боевых бронированных машин попытались прорвать границу России.

В регионе четвертые сутки идут бои. Минобороны наращивает силы в приграничье, пресекая на территории Суджанского и Кореневского районов попытки ВСУ продвинуться вглубь региона. В Курской области, как и еще в двух приграничных областях РФ, введен режим контртеррористической операции.

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      Дмитрий Воронин
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