В одном из районов Курской области объявили добровольную эвакуацию

В Рыльском районе Курской области объявили добровольную эвакуацию

Добровольную эвакуацию объявили в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил глава муниципального образования Андрей Белоусов, его слова приводит ТАСС.

«У нас принято решение о добровольном отселении граждан. Те люди, которые пожелали самостоятельно выехать, — они выехали на своем транспорте. Тем людям, у которых нет возможности выехать на своем транспорте, Минтрансом области предоставляются автобусы в необходимом количестве», — сказал чиновник.

По его словам. на данный момент 14 автобусов вывезли 560 жителей. Белоусов подчеркнул, что в районе всего проживает около 30 тысяч человек. При этом самостоятельно эвакуировались более половины.

Утром 6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа. После этого украинские войска при поддержке танков и боевых бронированных машин попытались прорвать границу России.

В регионе четвертые сутки идут бои, введен режим ЧС федерального характера. Минобороны наращивает силы в приграничье, пресекая на территории Суджанского и Кореневского районов попытки ВСУ продвинуться вглубь региона.