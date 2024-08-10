Глава Минздрава провел совещание по организации медпомощи в Курской области

Мурашко провел совещание по организации медицинской помощи в Курской области

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Курскую область провел совещание по организации медицинской помощи в регионе. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства сообщает ТАСС.

Проинформировав о мероприятии, в ведомстве уточнили, что на местах сейчас достаточно лекарств, медицинских изделий и коек для оказания помощи пострадавшим. «Достаточное количество персонала, машин скорой помощи, все обеспечено в полном объеме», — приводятся слова Мурашко.

Согласно данным, которые министр привел накануне, в стационарах находились 55 пострадавших при обстрелах Курской области, 12 из них — в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что Российский Красный Крест (РКК) запустил горячую линию по розыску родных и близких, с которыми не удается связаться на фоне событий в приграничном российском регионе, подвергшемся атаке ВСУ.