Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:05, 9 августа 2024Россия

Раскрыто состояние десятков пострадавших при обстрелах Курской области

Мурашко: состояние 12 человек после обстрелов Курской области тяжелое

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В стационарах находятся 55 человек, пострадавших при обстрелах Курской области, состояние 12 пациентов тяжелое. О состоянии десятков получивших ранения при обстрелах Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало известно после заявления министра здравоохранения России Михаила Мурашко, передает ТАСС.

По данным Мурашко, среди госпитализированных восемь детей. Двоих из них доставили на лечение в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России. «Дорогу они перенесли хорошо», — отметил Мурашко.

Министр сообщил, что амбулаторную помощь оказали 20 пострадавшим жителям российского региона, в том числе двоим детям. Он уточнил, что в Курской области продолжают работу усиленные сводные медицинские бригады.

В Курской области четвертые сутки продолжаются бои с ВСУ. В регионе ввели режим ЧС федерального характера. Минобороны наращивает силы в приграничье, пресекая на территории Суджанского и Кореневского районов попытки ВСУ продвинуться вглубь региона.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      «До последней капли крови». Командиры ЧВК «Вагнер» заявили, что готовы отбивать вторжение ВСУ в Курской области

      Один из знакомых найденной с ножевыми ранениями в Петербурге девушки установлен

      «Газпром» отреагировал на ситуацию в Курской области

      Семья Пригожина купила новый отель

      Камчатские ученые нашли на вулкане пригодный для строительства домов материал

      Беспилотник ВСУ ударил по машине с людьми на российской трассе

      В Госдуме оценили итоги выступления россиян на Олимпиаде

      Регулятор оценил ситуацию на рынке наличной иностранной валюты

      Мужчина украл личные вещи купавшихся в море туристов и предложил за них выкуп

      В России снизили прогноз сбора пшеницы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше