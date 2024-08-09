Раскрыто состояние десятков пострадавших при обстрелах Курской области

Мурашко: состояние 12 человек после обстрелов Курской области тяжелое

В стационарах находятся 55 человек, пострадавших при обстрелах Курской области, состояние 12 пациентов тяжелое. О состоянии десятков получивших ранения при обстрелах Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало известно после заявления министра здравоохранения России Михаила Мурашко, передает ТАСС.

По данным Мурашко, среди госпитализированных восемь детей. Двоих из них доставили на лечение в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России. «Дорогу они перенесли хорошо», — отметил Мурашко.

Министр сообщил, что амбулаторную помощь оказали 20 пострадавшим жителям российского региона, в том числе двоим детям. Он уточнил, что в Курской области продолжают работу усиленные сводные медицинские бригады.

В Курской области четвертые сутки продолжаются бои с ВСУ. В регионе ввели режим ЧС федерального характера. Минобороны наращивает силы в приграничье, пресекая на территории Суджанского и Кореневского районов попытки ВСУ продвинуться вглубь региона.