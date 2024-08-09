МИД России заявил о последствиях для Украины после атаки на Курскую область

Посол МИД Мирошник: Украину ждут огромные потери из-за атаки на Курскую область

Посол МИД России Родион Мирошник заявил, что власти Украины понесут серьезные потери, в том числе политические, в результате атаки по Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, действия украинских властей нарушают международные нормы и не могут быть оправданы какой-либо военной целью.

«Я очень надеюсь, что эта история достаточно быстро закончится и может быть обернута уже в конкретный негатив на международно-политическом треке в отношении украинской власти, киевского режима», — сказал он.

Мирошник подчеркнул, что Киев готов к любым авантюрам из-за проблем на линии фронта. По его словам, нападения на мирных жителей и обстрелы поселений в российском регионе выглядят запредельно.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что атака Вооруженных сил Украины на Курскую область сделает мирные переговоры невозможными. Он подчеркнул, что дипломатических контактов с Киевом быть не может, пока украинские войска «пытаются захватить хотя бы миллиметр российской территории».