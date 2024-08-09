Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:48, 9 августа 2024Мир

МИД России заявил о последствиях для Украины после атаки на Курскую область

Посол МИД Мирошник: Украину ждут огромные потери из-за атаки на Курскую область
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Посол МИД России Родион Мирошник заявил, что власти Украины понесут серьезные потери, в том числе политические, в результате атаки по Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, действия украинских властей нарушают международные нормы и не могут быть оправданы какой-либо военной целью.

«Я очень надеюсь, что эта история достаточно быстро закончится и может быть обернута уже в конкретный негатив на международно-политическом треке в отношении украинской власти, киевского режима», — сказал он.

Мирошник подчеркнул, что Киев готов к любым авантюрам из-за проблем на линии фронта. По его словам, нападения на мирных жителей и обстрелы поселений в российском регионе выглядят запредельно.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что атака Вооруженных сил Украины на Курскую область сделает мирные переговоры невозможными. Он подчеркнул, что дипломатических контактов с Киевом быть не может, пока украинские войска «пытаются захватить хотя бы миллиметр российской территории».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Появилось видео с бойцами ВСУ у суджинского офиса «Газпрома». Мэр ответил: «Суджа наша»

      На избивших в автобусе пенсионера за фразы о «Вагнере» пассажиров завели дело

      МИД России заявил о последствиях для Украины после атаки на Курскую область

      Уроженец Дагестана принес Болгарии олимпийское золото в борьбе

      В Курской области восстановили энергоснабжение

      Россия уведомила МАГАТЭ об обнаружении на Курской АЭС осколков от сбитых ракет

      Военное крыло ХАМАС присягнуло на верность новому главе политбюро

      Задержанного на Кипре россиянина экстрадировали в США

      Винер оценила победу бывшей россиянки на Олимпийских играх-2024

      В ФРГ заявили о недовольстве солдат ВСУ относительно операции под Курском

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше