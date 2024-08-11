Офицер ВС США Дэвис: операция в Курской области говорит о некомпетентности Киева

Действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области свидетельствуют о некомпетентности украинских властей. Такое мнение высказал американский офицер в отставке Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

По его словам, атака украинских войск на российский регион бессмысленна на оперативном, тактическом и стратегическом уровнях. «Если вы пытаетесь выиграть, вы не можете тратить много человеческих сил и жизней на борьбу за то, что даже не даст вам больших преимуществ», — отметил Дэвис.

Он указал, что для поддержания операции в Курской области понадобилась переброска украинских войск с других участков линии фронта. Эта мера говорит о том, что Украина не в состоянии совершить эту атаку, резюмировал Дэвис.

Ранее Дэвис высказался о последствиях атаки ВСУ на Курскую область. По его мнению, эта операция может ускорить поражение украинской стороны, если она «допустит ошибку», а Россия пойдет на «смелые шаги».