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17:17, 12 августа 2024Россия

В Совфеде рассказали об ответе России на атаки ВСУ в Курской области

Климов: Россия ответит на атаку ВСУ Курской области как цивилизованная страна

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Россия ответит на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, учитывая ограничения, которые есть у цивилизованного государства. Об этом заявил зампред комиссии Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с «Абзацем».

Ранее британская газета The Times со ссылкой на свои источники в украинском командовании заявила, что Киев ожидает «что-то грандиозное» с использованием сотен различных ракет и дронов-камикадзе в качестве ответных действий Москвы. Комментируя эти данные, Климов отметил, что на Западе ожидают от России того, что сделали бы сами.

Политик привел в пример сброс Соединенными Штатами атомных бомб на мирные японские города Хиросиму и Нагасаки в августе 1945 года. По словам Климова, в истории можно найти множество подобных примеров.

Сенатор подчеркнул, что ответные действия России будут предприняты руководством страны в рамках Конституции и основываясь на военной целесообразности. «Речь идет о поражении таких целей, которые связаны с ведением агрессивной террористической войны против России со стороны киевского режима под управлением НАТО», — рассказал он.

12 августа президент Владимир Путин пообещал, что Киев получит достойный ответ после атак на российские регионы. Он выразил уверенность, что все цели, стоящие перед Россией, будут выполнены. Глава государства также объяснил, что своими действиями в Курской области Украина пытается улучшить переговорные позиции. Однако, отметил российский лидер, о диалоге с людьми, которые «без разбору наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре», не может идти речи.

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Утром 6 августа ВСУ нанесли массированный удар по Курской области, обстреляв приграничный город Суджу. Затем украинские войска при поддержке танков и боевых бронированных машин начали штурм государственной границы России. В последующие дни бои на территории региона продолжились. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов, Украина контролирует 28 населенных пунктов. По последним данным, жертвами атак стали 12 мирных жителей, пострадал 121 человек.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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