Командир «Ахмата» рассказал о раскрытом плане ВСУ захватить Курскую АЭС

Алаудинов заявил, что ВСУ планировали захватить Курскую АЭС 11 августа

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали 11 августа захватить Курскую атомную электростанцию (АЭС). О раскрытом плане украинских военных рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram.

По его словам, в распоряжении российских военных оказались материалы по готовящейся в Курской области операции ВСУ, в том числе о выделенных на нее силах. «Этот блицкриг [Владимира] Зеленского, который планировался с захватом АЭС Курчатов и уже выходом на передовую с ультиматумом о том, чтобы мы откуда-то ушли и еще что-то сделали, не удался», — констатировал Алаудинов.

Ранее, 7 августа, командир «Ахмата» заявил, что ВСУ не располагают ресурсами, достаточными для захвата АЭС. Он выразил мнение, что действиями в Курской области Украина хочет «навести максимальную шумиху и попытаться каким-то образом хотя бы что-то сторговать».