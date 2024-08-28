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17:34, 28 августа 2024Россия

Власти ввели особые режимные меры на Курской АЭС и в Курчатове

Правительство Курской области объявило об особых режимных мерах на Курской АЭС

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Правительство Курской области объявило об особых режимных мерах на Курской АЭС с 29 августа. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале «Курская область».

Власти региона сообщили, что дополнительные меры ввели по решению оперштаба по проведению контртеррористической операции в Курской области.

Как позже уточнил врио главы региона Алексей Смирнов, в город через блокпосты смогут попасть россияне, имеющие регистрацию в Курчатове, а также те, кто работает в населенном пункте и оформил спецпропуск.

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Отдельно Смирнов сообщил, что на всех блокпостах будут дежурить сотрудники администраций Курчатова и Курчатовского района, они будут помогать с оформлением разрешения на въезд в город.

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа, с момента атаки на этот регион прошло более трех недель. Сообщалось, что ВСУ расстреливали автомобили с мирными жителями из танков, а также занимались в Курской области мародерством.

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      Марк Леонов
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