Полянский: Украина атакой на Курскую область выбрала эскалацию

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совбеза международной организации заявил, что Украина атакой на Курскую область выбрала эскалацию и сняла вопросы о мирном завершении конфликта. Он также напомнил Западу о недоговороспособности Киева, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что вскоре после мирных инициатив Москвы риторика украинских властей «стала более миролюбивой», и многие страны Глобального Юга решили, что наступает новый этап переговоров.

«Коллеги, те из вас, кто так рассуждал, не учитывали недоговороспособность киевского режима», — подчеркнул Полянский. Он добавил, что Украина «обманула всех тех, с кем рассуждала о мире», атаковала российскую территорию и сняла все вопросы.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что отсутствие предпосылок для переговоров с Киевом в настоящий момент «более чем очевидно».