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10:32, 13 сентября 2024Бывший СССР

Украинские военные усомнились в целесообразности операции в Курской области

CNN: военные ВСУ усомнились в целесообразности операции в Курской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) усомнились в целесообразности операции в Курской области. Об этом пишет CNN со ссылкой на сообщения украинских солдат.

Издание поговорило с украинскими военными, которых перебросили в Курскую область. Все они заявили, что бои в этом регионе становятся все сложнее, при этом ситуация на других участках фронта также остается очень напряженной.

«Это будет становиться все труднее и труднее. Будет больше артиллерийского огня, больше солдат, и будут очень большие и трудные сражения, но мы должны сделать все возможное, чтобы улучшить наше положение», — сказал один из военных ВСУ.

Ранее на Украине объяснили цель вторжения ВСУ в Курскую область. По словам депутата Верховной Рады Николая Княжицкого, это было сделано ради достижения политических, а не военных целей.

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      Илья Таксюр
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