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10:03, 13 сентября 2024Бывший СССР

На Украине объяснили цель вторжения ВСУ в Курскую область

Депутат Рады Княжицкий: вторжение в Курскую область имело политические цели

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область имело политические цели, а не военные. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Николай Княжицкий, его слова приводит Politico.

«Курский рейд преследовал чисто политические цели, а не военные. Конечно, операция "Курск" подняла нам настроение. Но у нас есть много проблем, которые остаются без внимания», — сказал он.

По словам парламентария, одной из серьезных проблем для Украины стало отсутствие стратегии и помощи более чем трем миллионам перемещенных граждан по всей стране. Если Киев не поможет им, то все больше украинцев будут покидать страну, объяснил Княжицкий.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что истинный смысл «курской авантюры» ВСУ заключается в уничтожении украинских мобилизованных. Она также призвала международные структуры не игнорировать преступления украинских войск в отношении России.

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      Александр Курбатов
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